Названы самые выгодные инструменты для инвестиций уходящего года

Аналитики одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, какой номинальный доход можно получить, если вложить в различные инвестиционные инструменты в начале года 100 тысяч рублей и зафиксировать прибыль спустя 12 месяцев. Результаты исследования привели «Известия».

По информации экспертов, наибольшую доходность розничным инвесторам в 2021 году принесли биткоины и акции американского фондового рынка. С помощью таких инструментов можно увеличить свои сбережения на 25%-65%. Наименее выгодными оказались вложения в евро, золото и ОФЗ — в этих случаях годовая доходность либо не изменилась, либо ушла в минус.

Эксперты напомнили, что прибыль от инвестиций прямо пропорциональна риску. При этом в 2022 году специалисты рекомендуют обратить внимание на акции компаний нефтегазового сектора, а также на ценные бумаги мировых лидеров глобального рынка здравоохранения. Что касается электроэнергетики и металлургической отрасли, то к ним рекомендуют относиться с осторожностью.

Ранее сообщалось, что трейдерам, которые играют против российского рубля, выгодна возникающая вокруг национальной валюты паника. При падении ее курса все, кто поставил на подобный исход, прилично зарабатывают.