    26 декабря 2019, 09:54

    Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

    Александра Ломейко

    За минувший год пятеро участников российского списка Fоrbеs увеличили свое состояние на 27 миллиардов долларов. Самым удачливым оказался бизнесмен Владимир Потанин.
    Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

    Капитал одного из основных совладельцев «Норникеля» в 2019 году вырос почти на восемь миллиардов, сообщило российское издание журнала Forbes. Убытки Потанину не грозили, даже если бы он проиграл суд экс-жене. Она требовала взыскать с предпринимателя шесть миллиардов в американской валюте. Его состояние на 24 декабря равнялось 23,8 миллиарда долларов.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон за год стал богаче на 5,9 миллиарда. Сейчас у него около 27 миллиардов долларов. Михельсон возглавляет топ-200 богатейших россиян, а по удачливости его определили на второе место.

    Совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании России Вагит Алекперов увеличил свой капитал за год на 2,3 миллиарда, замкнув тройку лидеров. Его состояние оценивают в 23,8 миллиарда долларов.

    На 4,1 миллиарда долларов разбогател владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Теперь его активы равняются 22,7 миллиарда в американской валюте. На пятой строке оказался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с годовым приростом в 3,8 миллиарда долларов и общим состоянием в 20,2 миллиарда.

    Ранее Forbes назвал топ-10 самых успешных миллиардеров за последние 10 лет.