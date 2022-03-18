Названы самые привлекательные для покупки акции после открытия рынка

После открытия российского биржевого рынка привлекательными для целей инвестирования выглядят облигации федерального займа и сырьевой отрасли. Об этом РИА «Новости» рассказал аналитик Вячеслав Абрамов.

Он объяснил, что западные контрагенты не спешат полностью блокировать российских поставщиков.

«Поэтому локально можно будет присматриваться к ОФЗ с хорошим дисконтом и хорошей доходностью, нашим крупным корпоративным компаниям-экспортерам и IT», — рассказал аналитик.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков добавил, что доходность по акциям будет в разы выше, если снизятся санкционное давление и геополитические риски.

«Но лучше пока не спешить с покупкой, стоит дождаться, пока рынок станет прогнозируемым и понятным», — заявил Кабаков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев посоветовал обратить внимание на ценные бумаги «Новатэка» и «Лукойла», а также золотодобывающих компаний Polymetal и «Полюс».

Экономист Александр Разуваев ранее сообщил, что самым разумным вложением может стать рублевый вклад на три месяца.