Названы самые популярные «бесконтактные» покупки в России

Чаще всего в России используют бесконтактный способ оплаты при покупке стройматериалов, ювелирных изделий и при расчете в гостиницах. Средний чек таких платежей почти достиг 10 тысяч рублей.

Денежные переводы при оплате покупок проанализировали специалисты «Яндекс.Кассы». Результаты исследования привело РИА «Новости».

В 2019 году без специального ввода реквизитов банковской карты, то есть «бесконтактно», больше всего тратили в строительных магазинах. В категории «строительство и проектирование» через Apple Pay, Google Pay и другие аналогичные способы оплаты средний чек составил 9766 рублей.

За «бронирование отелей, гостиниц» россияне в среднем платили 9579 рублей. Категории «ювелирные украшения» досталось третье по бесконтактной оплате место (9521 рубль в чеке).

В некоторых категориях товаров средний бесконтактный перевод превышает сумму платежей другими способами. Для магазинов одежды и обуви он, например, выше в пять раз. Эксперты объясняют это удобством. Кроме того, при бесконтактной оплате отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты попросту невозможно.

Самый большой оборот бесконтактных платежей — у интернет-магазинов электроники и бытовой техники, уточнила «Российская газета». Сервисы, продающие билеты в кино, театры, музеи и на концерты, оказались на втором месте. На третьем — сайты и приложения лотерей. Вместе с ними — площадки для проведения мастер-классов и тренингов, магазины сувениров, аксессуаров и товаров для хобби, дома и сада, торгующие косметикой и товарами для здоровья. Далее идут сайт финансовых организаций, онлайн-площадки, где продают одежду и обувь, автозапчасти и аксессуары для автомобилей.

Аналитики изучали платежи, проведенные на сайтах и приложениях, которые работают с «Яндекс.Кассой».