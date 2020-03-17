Названы самые надежные российские банки по версии Forbes

Всего в списке 100 позиций. В первую тройку рейтинга вошли Юникредит банк, Росбанк. Четвертое место досталось Сбербанку, а пятое — Ситибанку. Далее идут ИНГ банк (Евразия) «Нордеа», Эйч-эс-би-си Банк и СЭБ Банк. На десятой строчке расположился «Бэнк оф Чайна».

Самым надежным частным банком оказался Альфа-банк. В топ-100 он занял 26-ю строчку. Это лучшая оценка надежности уже следующей категории. К ней относятся довольно надежные кредитные организации, но стабильность их работы зависит от благоприятной деловой среды.

Аналитики издания составили этот список на основе данных международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. Все банки в списке поделили на пять групп надежности. На первом этапе выбирали финансовые организации, в активах которых есть не менее 30 миллиардов рублей.