Названы самые дорогие бренды мира

Amazon является самым дорогим мировым брендом в 2021 году. Стоимость компании Джеффа Безоса за прошлый год увеличилась на 64% и составляет почти 684 миллиарда долларов.

Немного уступает компания Apple, стоимость которой в прошлом году выросла на 74% и достигла 612 миллиардов. Об этом сообщило издание ET BrandEquity со ссылкой на рейтинг BrandZ от консалтинговой компании Kantar.

На третьей строчке расположилась компания Google. Ее стоимость оценивается в 458 миллиардов долларов. На 48 миллиардов стоит меньше Microsoft, замыкает топ-5 китайская компания Tencent, стоимость которой составляет 241 миллиард долларов.

Также в десятку самых дорогих брендов вошли Facebook, Alibaba, Visa, McDonald’s и Mastercard. США является лидером по количеству дорогих брендов среди топ-100, конкуренцию им составляет Китай.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов увеличилась за последний год на 42%. Средние темпы роста побили 15-летний рекорд.