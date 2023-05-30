Деньги 30 мая 2023, 12:34 Названы самые богатые наследники российских миллиардеров по версии Forbes Forbes назвал 49 детей российских миллиардеров с наследством более 2 миллиардов долларов Фото: Leifern / Викимедиа

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Журнал Forbes перечислил 49 детей российских миллиардеров, у которых наследство оценивается как минимум в 2,5 миллиардов долларов. Самым богатым оказался сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф Алекперов.

По данным издания, в России на 10 марта 2023 года было 110 миллиардеров, в совокупности их состояние оценивалось в 505 миллиардов долларов.

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«В нашем списке представлено 20 из 110 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,5 миллиарда долларов. В этих семьях всего 49 детей, совокупное состояние их родителей — 244 миллиарда долларов», — сказано в материале.

Журнал заявил, что у Юсуфа Алекперова оказалось 20,5 миллиарда долларов. Сын и дочь крупнейшего в РФ производителя удобрений — «Еврохима» — и угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко имеют по 12,6 миллиарда долларов. Бронзу в этом списке получили дочь и сын совладельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — у них по 10,8 миллиарда рублей.

Еще в топ-10 богатых наследников вошли дети основателя Telegram Павла Дурова, сын основателя УГМК Искандера Махмудова, дети владельца НЛМК Владимира Лисина, дети Геннадия Тимченко, а также дети основателя «Фосагро» Андрея Гурьева, дочери основного бенефициара ММК —председателя совета директоров Виктора Рашникова. В рейтинге появилась и единственная дочь экс-гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына.