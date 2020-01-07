Названы рынки, которые ждет повышение цен в 2020 году

Подорожание автомобилей связано с введением нового утилизационного сбора, который в 2,5 раза выше, чем в прошлом году. Таким образом при покупке автомобиля придется дополнительно заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

Девелоперы в этом году закончат строительство домов по старым правилам и теперь деньги на новые проекты будут привлекать через эскроу-счета. Эта норма начала действовать в России с июля этого года. Теперь застройщикам придется строить жилье в кредит, который будут выдавать банки, держащие деньги дольщиков. Все это приведет к увеличению расходов на строительство и девелоперы повысят цены.

Стоит ожидать повышения цен на импортные товары и путевки для поездки за границу. Эти товары напрямую связаны с курсом рубля. Сотовые операторы и интернет-провайдеры направят часть своих средств на покупку оборудования для выполнения закона об устойчивой работе рунета. Нехватку средств они переложат на своих клиентов, считает экономист.