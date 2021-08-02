Названы россияне, которые могут получить более 50 тысяч рублей от государства в качестве вычета

Граждане России, которые открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), в течение трех лет могут ежегодно получать налоговый вычет от государства суммой более 50 тысяч рублей. Об этом напомнил заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров, передала «Вечерняя Москва».

ИСС можно открыть в банке или у брокера. Это специальный счет, на котором покупаются и продаются ценные бумаги.

Существуют два вида ИСС: вычет на взнос и вычет на доход. Первый тип счета подойдет гражданам, которые работают по найму или получают доход, облагаемый налогом в 13%. На такой счет вносится до 400 тысяч рублей, с которых после можно получить налоговый вычет. Вычет можно получить, если деньги пролежали на счету три года.

«При этом вы должны уплатить определенное количество налогов от сделок, чтобы могли получить вычет. Допустим, если внесли 400 тысяч рублей, то вычет на следующий год [13%] равняется 52 тысячам рублей. Схема простая: открываете ИСС, вносите деньги до 400 тысяч рублей, после нового года подаете декларацию на получение вычета, через три месяца получаете сумму», — пояснил эксперт.

Второй тип ИСС — счет, который требует вложений до миллиона рублей. Он подойдет тем, чей доход не облагается НДФЛ, а также тем, кто разбирается в инвестициях.

«Условно говоря, инвестировали 400 тысяч или миллион, через три года продали ценные бумаги — от этих сделок получаете инвестиционный доход. Если счет продержится три года, весь доход от покупки-продажи ценных бумаг не будет облагаться налогом», — рассказал Макаров.