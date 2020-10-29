Названы риски перехода на прямые выплаты из Фонда соцстрахования

Надзорное ведомство изучило опыт пилотных регионов, которые уже перешли на прямые из Фонда выплаты за счет ранее начисленных взносов. Переход на прямые выплаты начался еще в 2011 году. На сегодня он действует в 77 субъектах.

В Москве и Петербурге продолжает действовать зачетная система, когда при наступлении страхового случая пособие выплачивает работодатель. После деньги он компенсирует из ранее начисленных в Фонд взносов.

Новая система предлагает начислять пособие напрямую работникам, чтобы сделать процедуру более прозрачной. Однако Счетная палата заявила, что денег на эти цели может не хватить. Особенно, когда речь идет о получении пособий по временной нетрудоспособности, беременности и уходу за ребенком, которую составляют большую часть расходов фонда.

В бюджете на этот год прописан дефицит по бюджету Фонда социального страхования на сумму 14,4 миллиарда рублей. По мнению Счетной палаты н намного больше и превышает 83 миллиарда. На фоне сложной эпидемической ситуации проблема с выплатами только ухудшится

Проведенный в 50 регионах аудит показал, что отделения Фонда в первый год не смогли реализовать финансовые перечисления и только увеличили дефицит бюджета в несколько раз. Это произошло даже там, где казна была профицитной.

Если раньше работодатель после выплаты пособия мог подождать компенсации от Фонда, то теперь такого механизма не будет. Погасить дефицит удавалось только за счет регионов-доноров, где действовала старая система. Это Москва и Санкт-Петербург. Если они тоже переключатся на прямые выплаты из фонда, то больше не смогут помогать деньгами региональным отделениям.

Погасить недостаток средств Фонд социального страхования может за счет менее проблемных направлений: выплат за травмы на работе или профессиональные заболевания, но тогда возникнут риски невыплат для этих работников.

Счетная палата уже предложила министерству финансов рассмотреть выделение Фонду социального страхования дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы обеспечить выплаты всем, кто их должен получить.