Названы риски, которые могут привести к резкому подорожанию доллара до конца года

«Рубль зависит во многом от текущих настроений „бегства от рисков“ финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив <…> проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики», — объяснил эксперт.

Гойхман напомнил, что традиционно доллар считается защитным активом, который пользуется спросом во время неопределенности.

На днях появилась новость о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом. Это сообщение может способствовать росту курса американской валюты. Однако сдержать стремительный рост доллара получится после решения Центробанка о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день.

По мнению эксперта, до конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития пандемии коронавируса и ограничительных мер в мире и России. Гойхман надеется, что вторая волна не повлияет на введение повсеместного карантина, как весной. При этом данный фактор вместе с рядом других событий может сформировать пессимистичный сценарий.

Несмотря на все вышесказанное, эксперт не исключает сценария, при котором доллар упадет до 72-75 рублей.

В последние дни рубль показывал падение к мировым валютам. В субботу, 3 октября, отечественная валюта торговалась по 78,09 рубля за доллар и 91,57 рубля за евро.

В предыдущий раз доллар достигал отметки в 80-85 рублей в 2016 году.