Названы риски для рубля в августе

В августе факторы давления на рубль усилятся, тем более, что этот месяц для российской валюты является традиционно рискованным. Но вряд ли они реализуются, и курсы основных резервных валют от текущих уровней значительно не отойдут.

Об этом заявили опрошенные РИА «Новости» эксперты. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что в августе обычно снижается активность на финансовых рынках, которая приводит к изменению котировок. Он напомнил о санкционной риторике, которую в ходе предвыборной гонки обостряет кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

При этом, по мнению начальника управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрея Манько, основные риски несет динамика цен на энергоносители. Но, по его оценке, в августе они не реализуются.

Негативное влияние на рубль может оказать и новая волна коронавируса, которую ждут в Европе.

«В случае ее начала, наибольшее падение котировок стоит ожидать в сырьевом секторе, транспорте. Однако пока нет данных, что экономика сильно пострадает даже в случае второй волны. Власти европейских стран и США вынесли определенный опыт из первой волны, и сделают все возможное, чтобы последствия для экономики не были болезненными», — предположил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

Наибольшую опасность для российской валюты представляет очередное ухудшение платежного баланса. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг подчеркнул, что частичное восстановление карантинных ограничений может вызвать стагнацию или даже сокращение глобального спроса на нефть. Ситуация обострится на фоне наращивания добычи нефти ОПЕК+.

«В этой ситуации цены на нефть могут скорректироваться и привести к снижению поступлений от российского экспорта. Открытие туристических направлений ухудшит баланс экспорта-импорта услуг», — сказал Вайсберг. При этом Минфин намерен существенно сократить или вовсе прекратить продажу валюты из ФНБ.

Евстифеев предположил, что в августе курс рубля будет колебаться в диапазоне 71-75 за доллар. По мнению Вайсберга, речь идет о 72-73 рубля за доллар и евро 86-87 рублей. Такую же оценку курса доллара дал Минько. По его мнению, евро к концу августа будет стоить дороже 84 рублей.