Названы риски для рубля в 2021 году

Глобальные риски для рубля как валюты развивающихся рынков в 2021 году связаны с пандемией, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его мнению, падению курса могут способствовать данные о низкой эффективности действующих вакцин против новых штаммов COVID-19, о недостаточных темпах или других проблемах масштабной вакцинации и о новой волне коронавируса.

Бахтин отметил, что такие сценарии могут также плохо отразиться на цене нефти, пишет Life. Стоимость черного золота рискует опуститься до 35–45 долларов за баррель. По мнению эксперта, в этом случае доллар будет временами укрепляться до 80 рублей.

В том случае, если эффективность масштабной вакцинации будет получать подтверждения, и если появятся данные о действенных вакцинах против мутировавших штаммов COVID-19, то цена на нефть может подниматься к верхней границе диапазона 50–60 долларов за баррель. В этом случае, по мнению Бахтина, курс доллара будет опускаться до 70 рублей.

Геополитика, в особенности санкционный фон, остается специфическим риском для рубля.

В наступившем году евро будет укреплять свои позиции и расти. Хорошая динамика восстановления европейской экономики поддержит рост его курса, поэтому сбережения лучше всего хранить именно в этой иностранной валюте. Таким мнением ранее поделился эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.