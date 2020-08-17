Названы регионы с самым доступным бензином АИ-92

Бензин марки АИ-92 доступнее всего для жителей Крайнего Севера Москвы и Санкт-Петербурга. В самом незавидном положении оказались жители Северного Кавказа, которые могут позволить себе на среднемесячную зарплату меньше всего топлива.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование. В целом в России стоимость бензина марки АИ-92 за семь месяцев текущего года подорожала на 1,9%. Рейтинг был составлен на основе ранжирования субъектов по объему бензина этой марки, который может приобрести житель региона на среднюю зарплату за вычетом НДФЛ с июня 2019 года по май 2020 года.

Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ, житель которого может купить на зарплату 2160 литров по цене 41,7 рублей за литр. Второе заняла Москва — 1939 литров при цене 43,1 рублей за литр. Третье — Чукотка, где житель может приобрести 1727 литров при цене 56 рублей за литр.

Лидирующие регионы заняли высокие места, скорее всего, из-за высоких зарплат жителей.

Самая низкая доступность бензина зафиксирована для населения Северного Кавказа, где жители могут купить в 3-4 раза меньше бензина, чем в ЯНАО.

В Дагестане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии на среднюю зарплату можно купить в месяц 535-367 литров.

В пояснительной записке к исследованию сказано, что отставание объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими заработками населения.

Также выяснилось, что самое дорогое топливо продается на Чукотке (56 рублей за литр), а самое дешевое — в Челябинской области (39,7 рубля за литр).

В конце июля Россия заняла 20-ю строчку в рейтинге европейских стран по доступности топлива. При этом его стоимость является одной из самых низких в Европе.