Названы регионы с самым высоким и самым низким уровнем бедности

В 2019 году ежемесячный прожиточный минимум равнялся в среднем 11 185 рублям (12 130 рублей для трудоспособного населения, 11 004 рубля для детей, 9236 рублей для пенсионеров).

Согласно исследованию, регионами с наибольшей долей жителей, находящихся за чертой бедности, стали:

Тыва (34,7%),

Ингушетия (30,5%),

Кабардино-Балкария (24,2%),

Республика Алтай (24,2%) и

Еврейская автономная область (23,9%).

Регионами с наименьшей долей жителей за чертой бедности по итогам года стали:

Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%),

Москва (6,6%),

Санкт-Петербург (6,6%),

Татарстан (6,9%),

Московская область (7,3%).

В июне Россия представила в ООН доклад о ликвидации в стране крайней нищеты. В документе говорилось, что в 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила в России 12,6%. К 2024 году планируется уменьшить этот показатель минимум вдвое.