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    06 июля 2020, 05:00

    Названы регионы с самым высоким и самым низким уровнем бедности

    Кирилл Фролов

    Доля россиян, живущих за чертой бедности, за прошлый год составила в среднем 12,3%. При этом в 11 регионах России этот показатель превысил 20%, говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости».
    Названы регионы с самым высоким и самым низким уровнем бедности

    В 2019 году ежемесячный прожиточный минимум равнялся в среднем 11 185 рублям (12 130 рублей для трудоспособного населения, 11 004 рубля для детей, 9236 рублей для пенсионеров).

    Согласно исследованию, регионами с наибольшей долей жителей, находящихся за чертой бедности, стали:

    Тыва (34,7%),

    Ингушетия (30,5%),

    Кабардино-Балкария (24,2%),

    Республика Алтай (24,2%) и

    Еврейская автономная область (23,9%).

    Регионами с наименьшей долей жителей за чертой бедности по итогам года стали:

    Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%),

    Москва (6,6%),

    Санкт-Петербург (6,6%),

    Татарстан (6,9%),

    Московская область (7,3%).

    В июне Россия представила в ООН доклад о ликвидации в стране крайней нищеты. В документе говорилось, что в 2018 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила в России 12,6%. К 2024 году планируется уменьшить этот показатель минимум вдвое.