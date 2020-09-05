Названы регионы с наименьшим числом платежных терминалов

В идеале в каждом магазине нужно устанавливать как минимум по одному терминалу. Однако в реальности показатель должен быть выше: по два-три аппарата.

В лидерах оказалась Москва, где на один магазин в среднем приходится почти 11 терминалов. Такие данные получаются из-за гипермаркетов с большими кассовыми линиями и курьеров с переносными устройствами для приема карт.

Меньше всего терминалами оснащены Кабардино-Балкария (0,92), Ингушетия (0,36), Дагестан (0,26) и Чечня (0,23). В остальных субъектах эта цифра выше единицы.

Статистика зависит от структуры розничного сектора, рассказал глава АЭД Виктор Достов. В Северо-Кавказском федеральном округе на супермаркеты и гипермаркеты приходится 1,3% точек, а без учета Ставропольского края — 0,9%. При этом в Москве — 7%. Хотя в Республике Тыве коэффициент оснащенности терминалами составляет 3,14, а гипермаркеты — тоже только 1% всех магазинов.

По словам эксперта, причины нехватки терминалов могут быть разными. В некоторых регионах отсутствует стабильный интернет либо некоторые торговые точки могут не попадать под требование обязательного приема карт. В ряде случаев сама торговая точка предпочитает наличные для уклонения от налогов.

Само по себе отсутствие платежного терминала не говорит о невозможности совершить безналичный платеж, добавил Достов. Например, магазин может принимать платежи переводом на карту. Благодаря распространению Системы быстрых платежей этот вариант набирает популярность.