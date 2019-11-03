Названы регионы с лучшими условиями для ипотеки

В Уральском федеральном округе ежемесячный платеж по ипотеке в среднем составляет 42% от зарплаты. На втором месте рейтинга доступности ипотеки оказалась Центральная Россия, а на третьем — Сибирь.

Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке Подробнее

На Юге России и в Москве на погашение ипотечного кредита у людей в среднем уходит около 60% от зарплаты. В исследовании говорится, что на севере традиционно высокие зарплаты и относительно недорогое жилье.

«Москва оказалась примерно в середине рейтинга: средний ежемесячный платеж в городе — 50,6 тысячи рублей, что составляет чуть больше половины средней зарплаты», — приводит агентство выводы специалистов.

Во время исследования использовали данные банка по ипотечным кредитам за период с 1 января 2018 года, данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья за 2018 год и за 2019 год.