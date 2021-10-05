Названы регионы России с самой быстрорастущей экономикой
РБК: Минэкономразвития назвало ЯНАО, Якутию и Челябинскую область регионами-лидерами по росту экономики
Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия и Челябинская область продемонстрируют наибольший рост экономики среди регионов РФ в 2021 году. Об этом со ссылкой на прогноз Минэкономразвития сообщил РБК.
Согласно социально-экономическому прогнозу МЭР, по итогам 2021 года самый высокий рост валового регионального продукта (ВРП) ожидается в ЯНАО, где этот показатель вырастет на 10,2%. В Якутии он поднимется на 8,3%, а в Челябинской области — на 6,7%.
Среди регионов-лидеров также Амурская область (ожидается рост на 5,1%), Чукотка (4,7%), Нижегородская область и Кубань (по 4,5%).
Наихудшая динамика отмечается в ХМАО (0,7%), Удмуртии (1,1%), а также Туве, Карелии и Кировской области (по 1,2%).
Республика Коми — единственный регион, где ведомство предрекло экономический спад.
Зато российский ВВП в этом году вырастет на 4,2%, если по базовому прогнозу. А если по консервативному — на 3,9%, по оценке Минэкономразвития. В августе прирост ВВП России оказался выше допандемийного уровня и достиг 3,7% в годовом выражении.