Названы различия в тратах мужчин и женщин в России

Покупки в супермаркетах и фастфуд заняли первые строчки в топ-5 основных трат мужчин и женщин в России в первом квартале 2021 года. Но остальные три позиции рейтинга оказались различны, заявили аналитики одного из банков.

В ходе исследования специалисты проанализировали топ-5 категорий трат, средний чек, медианный возраст и географический фактор, сообщило РИА «Новости».

Оказалось, что у женщин самые высокие средние чеки на обновление гардероба, а у мужчин — на заботу об автомобиле.

В супермаркетах мужчины тратят на девять процентов больше (684 рубля), чем женщины (630 рублей).

Фастфуд любят представители обоих полов. Но мужчины тратят в точках быстрого питания на 20 процентов больше. Средний чек составил 494 рубля. У женщин он составляет 411 рублей.

У женщин третье место досталось тратам на транспорт со средним чеком в 263 рубля. На четвертом месте — покупка одежды. В среднем эти расходы составляют в 3065 рублей. На пятом месте — аптеки со средним чеком в 807 рублей.

У мужчин на третьем месте оказались траты на обслуживание автомобиля (1783 рубля), на четвертом — телекоммуникационные услуги (988 рублей). Пятерку замыкает оплата такси (309 рублей).