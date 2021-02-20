Названы районы Москвы, в которых цены на жилье взлетят в 2021 году

Жилье в Москве в этом году может в среднем подорожать на 5-10%, но в отдельных районах взлет цен ожидается до 15%.

Больше всего квартиры подорожают в Восточном и Западном Дегунино, Северном, поселении Новомосковского округа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов отрасли.

При этом участники рынка уверены, что рост цен будет уже не таким заметным, как в 2020 году.

Резкий рост будет наблюдаться в первом полугодии 2021-го, но уже во втором — цены могут откатить назад, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Это произойдет, в том числе, после возможного окончания программы льготной ипотеки под 6,5%.

В 2021 году могут взлететь цены не только на жилье в столице, но и на дачи по всей России. Рост стоимости загородного жилья начнется уже в марте, предрекают эксперты. Пандемия коронавируса встряхнула рынок загородной недвижимости, отметили аналитики. В 2020 году цены на дачи взлетели на 20-30% в зависимости от региона. Эксперты предупреждают, что в 2021-м цены могут вскочить в два раза по сравнению с допандемийным периодом.