Названы районы Москвы, где тратят больше и меньше всего денег

Аналитики узнали, какие суммы денег тратят жители разных округов Москвы. Не удивительно, что ЦАО оказался самым «богатым» — жители этого округа тратят в два раза больше денег в месяц, чем обитатели востока или юга.

Подсчеты вели специалисты из консалтинговой компании RRG, которая занимается исследованием перспективности территорий для развития бизнеса. Аналитики составили карту потребительских расходов жителей столицы, посчитав, сколько в среднем граждане тратят на товары и услуги: оплату жилья, еду, мобильную связь и так далее.

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Больше всего тратят москвичи, живущие на Тверской улице — в среднем по 109,9 тысячи рублей в месяц. За пределами Садового кольца территория делится не по районам, а по кластерам. Так, каждый житель Пресненского, Киевского и Фрунзенского районов, а также «Москва-Сити» тратят каждый месяц около 70 тысяч рублей.

Обитатели районов Крылатское, Покровское-Стрешнего и других территорий юго-запада Москвы в пределах МКАД тратят порядка 60 тысяч рублей.

Самыми «бедными» считаются территории Западного Бирюлева, Капотни и Очакова. Один житель в каждом из этих районов тратит в месяц не более 45 тысяч рублей. Похожие показатели у людей в Волгоградском и Каширском мегакластерах.

Получается, что расходы жителей Тверской в 2,5 раза выше, чем у жителей районов по, например, Шоссе Энтузиастов.