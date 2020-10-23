Названы продукты, которые подорожают к новому году

В ближайшее время наценка на товары массового потребления может серьезно подскочить. Сложности из-за увеличения себестоимости товаров испытывает перерабатывающий пищепром. Цены на сырьевые ресурсы растут, поэтому в итоге предприятие объявляет себя банкротом.

Заработок магазинов не зависит от входных цен. Благодаря крупному товарообороту розничная торговля делает большую наценку. Однако сами производители часто становятся банкротами, написал сайт «Утро.ру».

Вскоре в цене вырастут макаронные изделия, поскольку в основном они производятся на основе пшена. А рыночные цены на макароны уже достигли многолетнего максимума. Подобное развитие ожидает еще и пшеницу, которую скармливают скоту. Речь идет о ячмене, пшене V класса и фуражной кукурузе. А значит, поднимается стоимость молока и мяса.

Продолжится рост цен и на рыбные товары. Стоимость рыбы всегда поднимается из-за подорожания топлива и усложнения логистики, рассказал основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько. На Дальнем Востоке 80% улова отправляется в Азию, здесь говорится о морепродуктах высокого качества.

Кроме того, аграрии изучают цены на мировых рынках и не хотят их понижать.