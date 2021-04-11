Названы признаки инвесторов-мошенников

Обычно жертвы финансовых пирамид не сразу понимают свою ошибку и какое-то время снабжают мошенников деньгами. В последнее время такие случаи в России участились. Жулики обзванивают свои потенциальные жертв и представляются сотрудниками известных финансовых организаций.

Но распознать мошенников можно. Об этом радио Sputnik рассказал управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Он сообщил, что чаще всего обманщики сообщают о международной компании или известном хедж-фонде, который готов предоставить услуги, но регистрация — за рубежом. Мошенники обычно предлагают заключить договор онлайн или приглашают в офис.

Однако какой бы ни была известной зарубежная компания, предлагать свои услуги она в России не будет. Она не имеет права предлагать финансовые продукты по закону.

Сафиулин подчеркнул, что хорошо подкованные психологически мошенники делают именно те предложения, которое хотят услышать люди. Они используют уловки, которые действуют на россиян разного возраста.

Людям 25-45 лет обычно интересны криптоинвестиции или трейдинг. Более обеспеченные люди интересуются вложениями в недвижимость, добычу золота или драгоценных камней.

«Для пенсионеров это, как правило, дополнительная прибавка к пенсии, предложение различных лжекооперативов с выплатой процентов либо сразу, либо каждый месяц», — рассказал Марат Сафиулин.

Жертвами махинаторов становятся люди всех возрастов. Их персональные данные потом мошенники перепродают друг другу.

Марат Сафиулин предположил, что финансовых мошенников будет все больше. Ущерб от их действий может достигнуть 90 миллиардов рублей.

В Кургане задержан мужчина, которого заподозрили в создании финансовой пирамиды. Ущерб от его действий оценивается в три миллиона. Потерпевшими стали жители шести регионов России.