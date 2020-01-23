Названы примерные сроки введения единой валюты России и Белоруссии

Единая валюта на территории России и Белоруссии появится не раньше 2030 года. Подписание документов идет медленно, однако Минск и Москва уже сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве.

Прогноз по созданию единой валюты дал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, которого процитировало РИА «Новости». Это вопрос обсуждается уже довольно долго.

«Я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания», — сказал Водолацкий.

Сейчас, пояснил он, стороны заняты подписанием так называемых дорожных карт. Подписано порядка 90%, и «по некоторым есть вопросы».

Первый зампред комитета по делам СНГ подчеркнул, что проблемные вопросы во взаимоотношениях России и Белоруссии решают различные комиссии. Благодаря им усовершенствуются необходимые документы.

Между Москвой и Минском, добавил Водолацкий, уже налажено взаимодействие по многим направлениям, в том числе в сфере обороны, промышленности, медицины и культуры. Сотрудничество ведется в рамках договора о Союзном государстве. Его создание закреплено договором, вступившем в силу 20 лет назад.