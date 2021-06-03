Названы причины высоких цен на фермерскую продукцию

Цены на продукты фермеров всегда будут высокими из-за специфики производства и хранения. Такое мнение высказала директор Государственного казенного учреждения Московской области «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева.

«Цена фермерских продуктов всегда будет выше, чем на продукт промышленного производства. На мой взгляд, это обусловлено двумя объективным факторами. В первую очередь, фермерская продукция максимально экологична. Фермер использует минимум химических средств, добавок, для того чтобы продукт имел больший срок годности», — рассказала Булычева в интервью «360».

Булычева заметила, что фермерские продукты очень свежие и полезные. Однако из-за того, что они быстро портятся, у них ограниченный оборот.

«Вторая история — удельный вес себестоимости на единицу производимой продукции. Чтобы произвести две пачки масла, фермеру в любом случае нужно будет запустить оборудование, которое необходимо запустить в производстве, оплатить рабочий день сотруднику. То есть он несет максимальные издержки, для того чтобы произвести минимальный объем продукта. Плюс сбыт», — добавила собеседница «360».

По ее словам, фермер может продавать свою продукцию всегда только локально. Ведь у него нет возможности производить большой объем продукции, «поставляя его по разным направлениям и компенсируя свои издержки высоким оборотом».