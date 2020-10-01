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    01 октября 2020, 15:56

    Названы причины возможной отмены накопительной пенсии в России

    Полина Петрова

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) отправила письмо на имя премьера Михаила Мишустина, в котором предлагает отменить накопительную часть пенсии. Такую идею поддержал ряд депутатов Госдумы, информирует «ФедералПресс».
    Названы причины возможной отмены накопительной пенсии в России

    Этот компонент появился в выплатах в 2002 году. Тогда пенсионная система разделялась на два блока, среди которых государство и бизнес. Часть взносов были направлены на индивидуальные счета граждан, которыми управляли государственные и частные фонды.

    По мнению специалистов, накопительная пенсия не нужна, так как она рассчитывается по ныне не актуальной методике. В итоге человек получает меньше денег, при этом для страховой части пенсии применяется абсолютно другой расчет.

    Инициативу одобрил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что россияне не доверяют частным пенсионным фондам и их способности сохранить вложенные средства. Также идея понравилась зампреду комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому. Он уточнил, что люди должны сами выбирать, где копить на пенсию.

    Новости SMI.FM