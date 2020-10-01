Названы причины возможной отмены накопительной пенсии в России

Этот компонент появился в выплатах в 2002 году. Тогда пенсионная система разделялась на два блока, среди которых государство и бизнес. Часть взносов были направлены на индивидуальные счета граждан, которыми управляли государственные и частные фонды.

По мнению специалистов, накопительная пенсия не нужна, так как она рассчитывается по ныне не актуальной методике. В итоге человек получает меньше денег, при этом для страховой части пенсии применяется абсолютно другой расчет.

Инициативу одобрил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что россияне не доверяют частным пенсионным фондам и их способности сохранить вложенные средства. Также идея понравилась зампреду комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому. Он уточнил, что люди должны сами выбирать, где копить на пенсию.