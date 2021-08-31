Названы причины снижения спроса на доллар среди россиян

Россияне в июне 2021 года стали меньше покупать доллары. Количество сделок по покупке американской валюты за месяц снизилось почти на четверть. При этом спрос на евро среди покупателей вырос в 2,6 раза. Такие данные со ссылкой на Центробанк привела газета «Известия». Опрошенные изданием эксперты объяснили снижение интереса к американской валюте.

Россияне используют доллары в качестве инструмента для защиты сбережений или накоплений, для поездок за границу и перепродажи с целью заработка. Поскольку выезд в страны, где в ходу доллар, оказался для граждан недоступен, они сделали свой выбор в пользу евро. Ряд стран Евросоюза открыл свои границы для россиян.

«Доллары россияне на отдыхе больше тратят в Америке или Азии, может быть, в Африке, например Тунис. Летом в Азии и в Африке слишком жарко, а в Испании — сезон», — заявила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

По словам экспертов, интерес к американской валюте для перепродажи упал еще в прошлом году. Сказался нестабильный курс доллара по отношению к рублю. Остался только спрос для сохранения капиталов, но россияне предпочли более стабильный евро.

Но в ближайшее время интерес к доллару может вернуться. Многие молодые россияне выходят на биржи, где торгуются ценные бумаги иностранных компаний. Для покупки небольших пакетов астрономические суммы не нужны, но принимают оплату только в долларах.