Названы возможные причины роста цен на бензин в 2022 году

Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов спрогнозировал цены на бензин в этом году. Об этом сообщила НСН.

По его словам, рост цен на топливо будет, скорее всего, в пределах инфляции. Какой она будет — это другой вопрос. Баженов предположил, что в районе 4,5-5%.

«Не исключаю более высокого подорожания. На стоимость бензина будут влиять многие другие факторы, ключевые из них: динамика цен на нефтепродукты на мировых рынках — она пока работает в пользу роста цен, и курс рубля», — добавил эксперт.