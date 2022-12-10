Деньги 10 декабря 2022, 21:27 Названы причины роста инвестиций на российском рынке в условиях санкций Центробанк объяснил увеличение инвестиций в России перестройкой экономики РИА «Новости»

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В России, несмотря на санкции, наблюдается рост инвестиционной активности. Аналитики Центробанка связали это перестройкой производственных цепочек и технологических процессов. Об этом говорится в докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте регулятора.

Согласно документу, в 2022 году на рост инвестиций повлияла необходимость изменения хозяйственных связей и технологических процессов, а также реализация курса на импортозамещение. Аналитики отметили, что экономическая активность начала тормозить из-за внешних ограничений, но бизнес смог адаптироваться к новым условиям.

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Еще одним фактором названа реализация запущенных ранее проектов. В качестве примера авторы доклада привели газоперерабатывающий завод в Амурской области, который находится на завершающей стадии строительства. В настоящее время на производстве запустили две производственные линии, к 2025 году их уже будет четыре.

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На инвестициях положительную роль также сыграли федеральные и региональные меры господдержки. Еще одной причиной стал уход зарубежных компаний из России и повышение интереса к отечественной продукции, акцентировали эксперты ЦБ.

Ранее Центробанк сообщил, что объем золотовалютных резервов России составил 540 миллиардов долларов. По этому показателю страна заняла четвертое место среди крупных мировых экономик.