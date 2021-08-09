Названы причины роста биткоина

Генеральный директор криптовалютной площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал «Газете.ru», с чем связан резкий рост биткоина в последние дни. По словам эксперта, это объясняется несколькими причинами.

«Причин роста биткоина и других валют в последние дни несколько: среди них и прошедшее обновление эфира, и ожидание обновления биткоина в сентябре, и спекулятивный спрос на монеты», — пояснил Росс-Джонсон.

По его словам, в ближайшем будущем цена биткоина может как снизиться, так и подняться еще выше.

«Фундаментально для рынка цифровых валют сохраняется негативный фон — государства усиливают регулирование рынка или заявляют о таких намерениях. Текущая неделя покажет, куда двинутся монеты — биткоин может как вырасти до 50 тысяч, так и снизиться к отметке около 40-42 тысяч», — заключил специалист.

В минувшие выходные цена биткоина выросла до 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей) и продолжает расти.