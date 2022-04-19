Названы причины, позволившие рублю «держаться на плаву» вопреки санкциям США

В США недооценили силу рубля: он продолжает держаться на плаву, и предпосылок к падению национальной валюты РФ в 2022 году нет. Об этом агентству «Прайм» заявила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Заблокированной оказалась лишь часть золотовалютных резервов России, остальные — на сумму более 300 миллиардов долларов — остаются в стране. Эти финансы хранятся в золоте, наличной валюте и китайских юанях. Япония не нашла законных обоснований заблокировать российский ЗВР в йенах.

«ЦБ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля. Но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву — это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в 42,3 доллара за баррель», — объяснила Мильчакова.

Она отметила и подорожание других сырьевых товаров. Однако эксперт не исключила колебания курса в диапазоне от 70 до 100 рублей за доллар в течение года.

Российские эксперты прогнозируют, что, несмотря на разрешение Центробанка, граждане не кинутся скупать доллары и евро. Эти валюты перестали быть гарантом защиты от инфляции.