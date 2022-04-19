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    19 апреля 2022, 02:49

    Названы причины, позволившие рублю «держаться на плаву» вопреки санкциям США

    Аналитик Мильчакова объяснила устойчивость рубля высокими ценами на нефть

    Полина Созыкина

    В США недооценили силу рубля: он продолжает держаться на плаву, и предпосылок к падению национальной валюты РФ в 2022 году нет. Об этом агентству «Прайм» заявила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

    Названы причины, позволившие рублю «держаться на плаву» вопреки санкциям США

    Заблокированной оказалась лишь часть золотовалютных резервов России, остальные — на сумму более 300 миллиардов долларов — остаются в стране. Эти финансы хранятся в золоте, наличной валюте и китайских юанях. Япония не нашла законных обоснований заблокировать российский ЗВР в йенах.

    «ЦБ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля. Но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву — это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в 42,3 доллара за баррель», — объяснила Мильчакова.

    Она отметила и подорожание других сырьевых товаров. Однако эксперт не исключила колебания курса в диапазоне от 70 до 100 рублей за доллар в течение года.

    Российские эксперты прогнозируют, что, несмотря на разрешение Центробанка, граждане не кинутся скупать доллары и евро. Эти валюты перестали быть гарантом защиты от инфляции.