Названы причины, по которым в регионах реже расплачиваются картами

В первую очередь стоит говорить про конкурентные преимущества бизнеса и торговли.

«Бизнес и, прежде всего, торговля, освоив передовые цифровые технологии, приобретают несомненные конкурентные преимущества, в том числе повышение производительности труда и экономию на транзакционных расходах», — отметил эксперт.

Однако в российских реалиях эти же конкурентные преимущества теряются при сложностях оптимизации налогообложения. Честные налогоплательщики зачастую проигрывают тем, кто уходит от безналичных расчетов.

Кроме того, эта тенденция объясняется желанием руководителей регионов и муниципалитетов усидеть на двух стульях, заявил Гольдфайн. По его словам, им нужно поддерживать вертикаль власти и отправлять в федеральный центр основную часть собранных налогов. В то же время они осознают, что предпринимательская и потребительская активность ухудшится, когда столица субъекта будет забирать больше финансов с подотчетных ей территорий.

По мнению экономиста, мировая и отечественная финансовые системы направляются в сторону тотального цифрового контроля за гражданами и бизнесом.

«В РФ уже пресекли самое наглое обналичивание, ужесточили администрирование, в том числе НДС, стали собирать миллиарды штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами наблюдения. Банки, которые не проявляют цифровую бдительность, наказываются, вплоть до лишения лицензий», — отметил эксперт.

Экономист не удивится, если в показатели оценки руководителей регионов и муниципалитетов введут показатель цифровизированного контроля. В частности, процент безналичных расчетов.

Ранее в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) назвали регионы с наименьшим числом платежных терминалов. Среди них оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Чечня. А вот на один магазин в Москве в среднем приходится почти 11 аппаратов.