Деньги 04 апреля 2023, 02:10 Названы причины ослабления рубля в период роста цен на нефть РБК: аналитики объяснили ослабление рубля при росте цен на нефть РИА «Новости»

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Российский рубль упал более чем на 1,3% по отношению к американскому доллару на торгах 3 апреля. К закрытию биржи он стоил 78,7 рубля. В последний раз доллар торговался выше 78 рублей в апреле 2022 года, сообщил РБК со ссылкой на экспертов.

Согласно опросу, падение курса российской валюты связано с окончанием налогового сезона, когда экспортеры конвертировали свою прибыль в рубли в конце марта. Другим фактором стало то, что экспорт упал в денежном выражении, а импорт в то же время вырос. Эксперты также считают, что причина обесценивания рубля связана с продажей российских активов иностранными компаниями.

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Аналитики добавили, что рост цен на нефть из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ принесет пользу рублю только в долгосрочной перспективе и что этот эффект, вероятно, будет нивелирован изменением ситуации после продажи китайского юаня из Фонда национального благосостояния.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия получит около 2,5 триллиона дополнительных доходов. Министр финансов отметил небольшое снижение нефтегазовых доходов и пояснил, что параметры цен на энергоресурсы несколько отличались от запланированных бюджетом. В любом случае все обязательства будут выполнены, подчеркнул министр финансов.