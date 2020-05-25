Названы причины ипотечного кризиса в России

Количество выданных в России кредитов на ипотеку в апреле снизилось на треть по сравнению с мартом. Такие данные привело Объединенное кредитного бюро (ОКБ). Эксперт Екатерина Щурихина рассказала, с чем это связано.

«Снижение обусловлено и фактором предложения, и фактором спроса. Банки, понимая неопределенность будущих доходов заемщиков, ужесточают свои кредитные политики», — заявила радио Sputnik Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

По ее словам, многие кредитные организации в конце марта повысили процентные ставки и первоначальный взнос. Также они с большим вниманием стали относиться к финансовому положению клиентов.

Кроме того, на состояние ипотечного рынка повлияли и сами заемщики. Многие откладывают покупки квартир до лучших времен, когда снимут ограничительные меры и ситуация с их доходами прояснится. К тому же регистрация сделок в Росрегистре затруднилась из-за текущего положения в стране.

«Люди понимают, что даже если они возьмут кредит, то они могут не завершить сделку по квартире в связи с тем, что многие организации не работали в этот период», — отметила Щурихина.

Она считает, что рынок придет в себя после окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер по коронавирусу.

По информации ОКБ, в апреле банки выдали 81,5 тысячи ипотечные кредитов в России. Сделки заключили на 184 миллиарда рублей. То есть число полученных кредитов по сравнению с мартом снизилось на 33%, а по общему объему — на 39%.

Ранее Минстрой России дал хороший прогноз по ситуации на ипотечном рынке. Там считают, что в 2020 году может быть выдано рекордное число кредитов на покупку жилья.