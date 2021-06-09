Названы причины роста цен на металлы

Стоимость металлов продолжает расти по всему миру на фоне ситуации с коронавирусом. В результате увеличиваются цены на машины, бытовую технику и другие товары. Эксперты считают, что к подорожанию привел целый ряд причин.

«Сильный тренд роста цен наблюдается по всему спектру сырья. Промышленные металлы двигаются в полном соответствии с этим трендом. Причин тому много — от сверхмягкой денежно-кредитной политики крупнейших ЦБ мира до нарушения цепочек поставок из-за карантинов», — привела газета «Известия» слова доцента кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Сергея Хестанова.

Эксперт добавил, что пока нет признаков замедления такой тенденции. Сверхмягкая денежно-кредитная политика подразумевает большое количество печатных денег, пояснила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Из-за печати купюр растет инфляция вместе с ценами на все группы товаров.

«А печатают деньги на данный момент многие центральные банки, деньги нужны всем», — отметила она.

Как подчеркнул аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев, металлы дорожают, в том числе, из-за больших темпов строительства жилья. Еще факторами являются быстрое увеличение спроса, отставание собственных производителей и рост импорта.