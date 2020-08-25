Названы потери киноиндустрии за время самоизоляции
Член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Александр Акопов рассказал, что российский кинематограф потерял около 7,5 миллиарда рублей из-за самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Газеты.ru», он пояснил, что индустрия и сейчас находится в упадке, продолжая нести финансовые потери.
«Кинотеатры открылись, но посещаемость маленькая», — рассказал Акопов.
Также он уточнил, что именно низкая посещаемость или ее отсутствие — основная причина кризиса.