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    25 августа 2020, 12:48

    Названы потери киноиндустрии за время самоизоляции

    Дарья Морозова

    Член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Александр Акопов рассказал, что российский кинематограф потерял около 7,5 миллиарда рублей из-за самоизоляции. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным «Газеты.ru», он пояснил, что индустрия и сейчас находится в упадке, продолжая нести финансовые потери.

    «Кинотеатры открылись, но посещаемость маленькая», — рассказал Акопов.

    Также он уточнил, что именно низкая посещаемость или ее отсутствие — основная причина кризиса.

    Новости SMI.FM