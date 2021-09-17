Названы последствия пиковых значений инфляции в сентябре

Годовая инфляция в сентябре может разогнаться и, по прогнозу ЦБ РФ, достичь 7%. Выход инфляции на пик повлечет за собой рост стоимости всех товаров и падение потребительского спроса, заявил «360» независимый эксперт Александр Куликов.

Ускорение инфляции, по словам специалиста, связано в первую очередь с повышением ключевой ставки Центробанка. В сентябре ЦБ повысил ее на 0,25 процентного пункта — до 6,75%.

«Этот фактор притягивает повышение заемных средств для финансовых институтов, подорожание кредитов как для бизнеса, так и для физических лиц. Также это повлечет снижение потребительского спроса и увеличение стоимости всех товаров», — сказал Куликов.

О повышении инфляции до 7% в сентябре ранее заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, инфляция ускоряется с осени 2020 года. Именно тогда она превысила таргет ЦБ в 4%. По прогнозу регулятора, в 2022-м с учетом проводимой политики инфляция вернется к 4–4,5%.