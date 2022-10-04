Названы главные факторы роста экономики России до 2050-х годов | 360°

Названы главные факторы роста экономики России до 2050-х годов
Директор ИНП РАН Широв: применение новых технологий даст импульс развитию экономики РФ
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Среднегодовые темпы развития российской экономики в ближайшие 30 лет могут снизиться с почти 2% в 2021–2025 годах до 1,2% при инерционном сценарии развития экономики. Избежать таких последствий и ускорить темпы до 3,4% в год помогут технологические нововведения и изменения макроэкономической политики, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. С его статьей ознакомился РБК.
Инерционный сценарий подразумевает сохранение существующей структуры экономики, а также более низкий, чем в среднем за 2000–2019 годы, вклад технологического прогресса в рост ВВП. Средства макроэкономической политики, в первую очередь бюджетной, смогут обеспечить небольшой дополнительный рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но ключевым, по мнению Широва, направлением наращивания потенциала станет применение новых технологий. Технологические факторы могут нарастить темпы экономического роста на 1,4 п. п. ежегодно, считает ученый.
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«Основная задача научно-технологического развития в ближайшие два десятилетия состоит в усложнении российской экономики и повышении роли страны в мировом разделении труда», — подчеркнул Александр Широв.
Самым перспективным направлением с точки зрения роста ВВП он назвал развитие общественного транспорта и совместно используемых автомобилей — оно способно ускорить экономику на 0,46 п. п. в год. Новые технологии в металлургии могут придать российскому ВВП импульс в 0,25 п. п., развитие композиционных материалов в автомобильной промышленности и строительстве — 0,21 п. п., «умное» сельское хозяйство — 0,17 п. п., использование электромобилей — 0,15 п. п., цифровизация — 0,09 п. п.