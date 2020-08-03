Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Агентство оценивало заработки постоянных сотрудников крупных и средних компаний за период с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года.

Отрасли ранжировались по медианной зарплате. То есть такого заработка, выше которого зарабатывают столько же человек, сколько и ниже него. Медиана точнее показывает, сколько получает большинство сотрудников компании. Средняя зарплата будет выше медианы за счет небольшого процента топ-менеджеров с самыми высокими заработками.

Лишь в пяти отраслях промышленности медианная зарплата превышает 50 тысяч рублей, еще в одной (IT-отрасль) приближается к этому показателю:

1. Добыча полезных ископаемых — 64,8 тысячи рублей;

2. Рыболовство и рыбоводство — 63,6;

3. Финансовая деятельность — 61,5;

4. Научные исследования и разработки — 56,7;

5. Консалтинг, аудит, право, бухучет, архитектура, технические испытания — 51,5;

6. IT, связь и СМИ — 49,3.

В этих же отраслях заняты большинство россиян с зарплатами 100 тысяч и более в месяц. В среднем по стране такой заработок у 7,2% работников.

Для сравнения: среди занятых в рыболовстве 100 тысяч и более зарабатывают 29% сотрудников, среди финансистов — 27%, среди тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых, — 24%. В легкой промышленности и сельском хозяйстве таких работников лишь 1,2%.

Хуже всего обстоят дела в легкой промышленности: медианная зарплата там составляет 20,5 тысячи рублей. Шесть самых низкооплачиваемых отраслей выглядят так:

1. Легкая промышленность — 20,5 тысячи рублей;

2. Сельское и лесное хозяйство — 24,6;

3. Гостиницы, кафе и рестораны — 24,7

4. Образование — 25,4;

5. Водоснабжение, утилизация отходов — 26,0;

6. Производство товаров, мебели, ювелирных изделий — 26,4.

В среднем по стране медианная зарплата составила 34,6 тысячи рублей.