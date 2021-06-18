Названы отрасли, которые сильнее других обогатились в пандемию

Компании, которые выпускают лекарства и медицинскую технику, больше всего обогатились в период пандемии. Об этом сообщила газета «Известия».

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) изучили финансовые показатели бизнеса во время коронавирусного кризиса и выделили отрасли, которые наиболее успешно прошли этот период.

Больше всего в пандемию обогатились компании, которые занимаются выпуском лекарств и производством медицинской техники. Также топ возглавило лесоводство. Увеличение объемов продаж в этих отраслях позволило компаниям нарастить свои обороты. Спрос рос настолько быстро, что оптовым покупателям зачастую приходилось закупать большинство продукции в долг.

Обогатились и отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий, металлургия, растениеводство и животноводство, добыча руды, текстиль и одежда, а также обработка древесины. В ЦМАКП отметили, что рост цен дал импульс сырьевым рынкам, но у потребителей продукции из-за этого появились сложности.

В Минэкономразвития отметили, что успех металлургической отрасли в прошлом году связан с благоприятной ситуацией на внешних рынках и восстановлением спроса внутри страны.