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    19 февраля 2021, 07:42

    Названы основные цели накоплений россиян

    Андрей Иванов

    Чаще всего россияне откладывают деньги на покупку электроники, автомобиля и жилья. Многие копят на светлое будущее или запасают средства на случай, если придется тяжело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Сбер».

    Названы основные цели накоплений россиян

    Аналитики изучили предпочтения пользователей сервиса накоплений «Цели» и пришли к выводу, что половина жителей России копит на крупные покупки: смартфон, планшет, ноутбук или игровую консоль. Средний размер накоплений на электронику составляет 30 тысяч рублей. Вторая по популярности цель россиян, которые откладывают деньги, — это машина. На новый автомобиль люди выделяют около 100 тысяч рублей. На покупку квартиры откладывают в районе 300 тысяч рублей.

    Некоторые соотечественники копят на товары для дома (40 тысяч рублей) или просто поход по магазинам (10 тысяч рублей).

    Около 30% пользователей сервиса «Цели» откладывают на светлое будущее или запасаются финансами для безопасности. 60% из них считают, что 100 тысяч рублей будет достаточно, 33% откладывают больше — до 500 тысяч рублей.

    15% хотят потратить накопления на путешествия и всего 5% думают об образовании или водительских курсах.