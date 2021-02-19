Названы основные цели накоплений россиян

Чаще всего россияне откладывают деньги на покупку электроники, автомобиля и жилья. Многие копят на светлое будущее или запасают средства на случай, если придется тяжело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Сбер».

Аналитики изучили предпочтения пользователей сервиса накоплений «Цели» и пришли к выводу, что половина жителей России копит на крупные покупки: смартфон, планшет, ноутбук или игровую консоль. Средний размер накоплений на электронику составляет 30 тысяч рублей. Вторая по популярности цель россиян, которые откладывают деньги, — это машина. На новый автомобиль люди выделяют около 100 тысяч рублей. На покупку квартиры откладывают в районе 300 тысяч рублей.

Некоторые соотечественники копят на товары для дома (40 тысяч рублей) или просто поход по магазинам (10 тысяч рублей).

Около 30% пользователей сервиса «Цели» откладывают на светлое будущее или запасаются финансами для безопасности. 60% из них считают, что 100 тысяч рублей будет достаточно, 33% откладывают больше — до 500 тысяч рублей.

15% хотят потратить накопления на путешествия и всего 5% думают об образовании или водительских курсах.