Названы основные сферы экономии россиян

Россияне продолжают урезать расходы на развлечения, одежду и еду. Причиной стало беспокойство из-за роста цен на товары повседневного спроса. Чаще всего покупатели в магазинах обращают внимание на акции и скидки. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании NielsenIQ.

Россияне стали с осторожностью относиться к своим накоплениям и перспективам при смене работы. При этом доля тех, кто положительно оценивает свое материальное положение, выросла с 48 до 49%, но тратить деньги эти граждане не спешат и, напротив, сокращают расходы, пополняя ряды экономящих.

Более 70% граждан России предпочитают тратить меньше средств. Самые частые ограничения касаются развлечений вне дома, покупок новой одежды, походов в рестораны.

С апреля по июнь выросло число потребителей, которые экономят на отпусках и покупке еды с доставкой или навынос.

Чаще всего свое поведение респонденты объясняют ростом продуктовой инфляции. Несмотря на то, что во втором квартале она замедлилась до 7,3%, по сравнению с прошлым годом рост оказался слишком высоким.

По данным компании X5, количество визитов в магазин среднего покупателя выросло, но средний чек по сравнению с 2020 годом снизился на 8,4% — до 394,1 рубля в экономсегменте и на 19,4% — до до 591,4 рубля в средней ценовой категории. Покупатели чаще обращают внимание на продукты, произведенные под торговой маркой ретейлера, которые стоят дешевле.

По оценке экспертов, поведение потребителей вполне объяснимо в условиях роста инфляции, когда реальные доходы остаются на том же уровне. Восстановления потребительского спроса хотя бы до уровня начала 2020 года специалисты в ближайшее время не ждут. Они не исключили, что экономия при покупках останется на уровне привычки.