Названы основные плюсы кредитных карт

Кредитные карты имеют ряд плюсов, такие как льготный период, удобный контроль задолженности и возможность досрочного погашения, а также кешбэк и другие преимущества. Об этом рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс», сообщило РИА «Новости».

В личном кабинете удобно контролировать остаток задолженности и график платежей. Лимит одобряют быстро, и карту выпускают тоже. Кроме того, при помощи такой карты можно выстроить стратегию улучшения своей кредитной истории, отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его мнению, кредитки уже давно перестали быть чем-то необычным и стали неотъемлемой частью повседневности.

Однако прежде чем завести кредитку, нужно хорошо обдумать такой шаг. Брать на себя обязательства, которые будет трудно выполнить, не стоит.

Кредитная карта может стать важным шагом на пути к получению более крупных кредитов. Речь идет в том числе и об ипотеке, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Однако сейчас банки уже не так свободно выдают кредитки, как было 10 лет назад.

Ранее эксперты рассказали «360», что будет с кредитами и вкладами после того, как ЦБ поднял ключевую ставку.