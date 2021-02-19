Названы округа Москвы с наиболее подорожавшими однушками в новостройках

Цены на однокомнатные квартиры в новостройках Москвы за год сильно выросли. Лидером по подорожанию стала жилая недвижимость в Южном административном округе. Стоимость однокомнатной квартиры в новом доме к январю выросла на 33% — до 329,6 тысячи рублей за «квадрат». Об этом сообщил РБК со ссылкой на расчеты агентства недвижимости.

На втором месте расположился Центральный административный округ. Цены на однокомнатные квартиры в новых домах за год выросли на 30% — до 689 тысяч рублей за квадратный метр.

Замкнул тройку Юго-Восточный административный округ с ростом в 29% и средней стоимостью 252,3 тысячи рублей за квадратный метр.

В целом средняя стоимость однокомнатных квартир на первичном рынке в пределах МКАД составила 316 тысяч рублей, это на 62 тысячи больше, чем в январе 2020 года. Средняя стоимость сделки также выросла до 13,7 миллиона рублей, это на 23% больше, чем в прошлом году.

Повышенные цены риелторы объясняют существенным сокращением предложений. Объем предлагаемых однокомнатных квартир в новостройках Западного административного округа снизился на 60%, в Северном административном округе — на 53, в Юго-Западном административном округе — на 50%. Лидером стал Зеленоград, где количество предлагаемых однушек снизилось за год на 90%.

В компании «Инком-недвижимость» оценили ситуацию с однокомнатными квартирами на вторичном рынке. Максимальный рост цен зафиксировали в поселке Северный, где средняя стоимость квадратного метра выросла до 214,3 тысячи рублей, это на 33% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Филевский парк с ростом на 28% — до 303,7 тысячи рубле за метр и Арбат, где цены выросли на 28% — до 553 тысячи рублей.

Не изменились цены на однокомнатные квартиры только на Якиманке. За один квадратный метр, как и год назад, в среднем просят 408 тысяч рублей.

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке располагаются на Арбате и в Хамовниках. Цены составляют 553 тысячи и 500,3 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. Бюджетные варианты однокомнатных вторичек можно найти в поселке Восточный за 184,4 тысячи рублей за квадратный метр, Некрасовке — 191,3 тысячи рублей, Западном Бирюлеве — 191,5 тысячи рублей.