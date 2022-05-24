Названы новые валюты, которые уменьшат влияние доллара

Вера в доллар, евро и другие резервные валюты стала существенно ниже после «заморозки» российских валютных резервов. Угрозы отключения от долларовой системы звучали уже давно, поэтому некоторые государства, в числе которых Россия и Китай, обошли Федрезерв и Европейский Центробанк в тестировании национальных цифровых валют.

Китай является лидером по внедрению собственной цифровой валюты, рассказал в беседе с агентством «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил, что с 2020 года проходят тесты цифрового юаня. Такая валюта уже охватывает 140 миллионов человек или десятую часть населения Китая.

Среди некоторых банков в России в этом году началось тестирование платформы цифрового рубля. Центробанк позднее представит план по внедрению нового платежного средства.

«Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие годы Китай и Россия внедрят в массовое распространение национальные цифровые валюты», — заметил аналитик Совкомбанка.

Васильев считает, что цифровые валюты ЦБ, вероятно, приведут к значительному изменению современной финансовой системы, которая основана на долларе. Более того, цифровые валюты позволяют странам упростить переход на торговлю в национальных валютах, и таким образом уменьшить зависимость от Штатов.

ЦБ установил официальный курс доллара на 24 мая на уровне 58,21 рубля. Евро — на уровне 60,39 рубля. Банк России в апреле ввел валютные ограничения. На их фоне, а также под воздействием превышения экспорта над импортом отечественная валюта начала укрепляться по отношению к доллару и евро.