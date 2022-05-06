Названы находящиеся под давлением доллара страны

Ужесточение денежно-кредитной политики США ведет к негативным последствиям для развивающихся рынков. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, при повышенной ставке ФРС вложения в американский рынок повышаются, в связи с чем капиталы с развивающихся рынков уходят в США. При этом доллар укрепляется в отношении всех иных валют, а условия финансирования на рынках в других странах ужесточаются.

В наиболее уязвимой ситуации оказываются страны, чья зависимость от внешнего финансирования находится на уровне выше, чем у развитых экономик, а уровень госдолга также достаточно высок. Такие государства часто сталкиваются с дефицитом счета текущих операций. Но фоне мирового роста цен он может усугубляться у стран-импортеров энергоресурсов и продовольствия.

Наблюдается при этом ухудшение и условий экспорта. К наиболее уязвимым к стоимости долларовых заимствований экономикам эксперт отнесла Бразилию, Турцию, Аргентину, Египет и ЮАР.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин посоветовал российским гражданам не избавляться от накопленных долларов. По словам политика, ослабление российского рубля и укрепление доллара может произойти уже осенью.