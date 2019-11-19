Названы лучшие работодатели России по версии Forbes

Самые богатые компании России сколотили состояние в 3,4 трлн рублей Подробнее

В 2018 году выручка «Норильского никеля» составила свыше 733 миллиардов рублей. Компания занимается производством никеля, палладия, меди. Ее штаб-квартира находится в башне «Меркурий» в Москва-Сити. Однако основное производство — на Кольском и Таймырском полуостровах.

Работодатель предоставил трудящимся в суровых условиях Заполярья сотрудникам высокие средние зарплаты и хороший социальный пакет. Кроме того, компания получила первое место в рейтинге и по критерию «Охрана окружающей среды».

Также в топ-10 вошли золотодобывающая компания «Полюс», Газпромбанк, IT-корпорация «Яндекс», Polymetal International (занимается добычей золота, серебра и меди), банк ВТБ, алмазодобывающая компания «Алроса», а также Сбербанк, «Газпром» и «Новатэк».

Авторы рейтинга оценивали компании по девяти критериям: средняя зарплата сотрудника, соцпакет, условия труда, узнаваемость бренда, создание рабочих мест, забота об экологии.