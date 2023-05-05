Деньги 05 мая 2023, 08:52 Названы лидеры по профициту торговли с Россией в 2022 году Лидерами по профициту торговли с Россией в 2022 году оказались ЕС, Китай, Индия и Турция piqsels

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Аномально большие торговые профициты Россия с весны прошлого года накопила с Турцией, Евросоюзом, Индией и Китаем. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на зарубежные и российские статистические ведомства.

Профицит с ЕС у России сложился в 137,8 миллиарда долларов. Показатели по Турции, Индии и Китаю составили 49,5 миллиарда, 31,8 миллиарда и 38 миллиардов долларов. Что касается торговых связей с США, то тут российский профицит оказался равен 13,3 миллиарда долларов.

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Издания написало, что профицит с Индией получился аномальным. Показатель с 2021 года увеличился в 6,4 раза. Поставки РФ в эту страну в первом квартале 2023 года превысили 14 миллиардов, но импорт из этого государства — менее одного миллиарда.

«Российско-индийская торговля показала в прошлом году некую аномалию, природа которой вполне понятна: российский экспорт нефти был существенно перенаправлен именно в эту страну», — заявил директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель.

По другим странам такой аномалии не было.