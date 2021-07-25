Названы легальные способы увеличить пенсию

Россияне могут легально увеличить свою пенсию, которая сейчас у большинства ненамного выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Способы перечислил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Для пересмотра каждого вида пенсии есть определенные основания. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы. Именно поэтому стоит следить за изменениями в законодательстве и периодически проверять свои пенсионные права, пояснил специалист в комментарии агентству «Прайм».

Биезбардис обратил внимание, что на размер страховой пенсии влияет страховой и нестраховой стаж, а также от суммы пенсионных коэффициентов. Чтобы страховой стаж был больше, нужно продолжать получать официальный доход, с которого работодатель будет платить страховые взносы.

Помимо этого можно предоставить в ПФР доказательства ранее неучтенного стажа. Это необязательно должна быть трудовая книжка, можно предъявить договоры и дополнительные соглашения, свидетельские показания коллег.

Самозанятым россиянам Биезбардис посоветовал добровольно делать взносы в ПФР, чтобы усилить свои пенсионные права.