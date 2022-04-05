Названы города в России с доступными ценами на жилье по льготной ипотеке

Аналитики системы мониторинга новостроек bnMap.pro составили топ-5 городов России, в которых комфортнее всего брать льготную ипотеку на квартиру.

Специалисты посчитали соотношение средней зарплаты и стоимости жилья по новой ипотечной программе, которая начала действовать в России с 1 апреля. Ставка поднялась с 7% до 12%, увеличились лимиты по кредитам. Госпрограмма поддержит спрос на новые квартиры в условиях роста цен на жилье, считают эксперты.

Выяснилось, что обновленную ипотеку выгоднее всего брать в Тюмени, в этом городе ежемесячный платеж по кредиту составит 56% средней заработной платы, пишут «Известия». Далее в списке Челябинск, там платеж составит 79,4% заработка. На третьей строчке Красноярск и Санкт-Петербург, за квартиру ежемесячно придется отдавать 80,6% зарплаты. На четвертом месте Самара, топ лидеров закрывает Курган.

Менее комфортно будет платить ипотеку в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Калининграде, Севастополе и Ялте. В этих городах средней зарплаты не хватит на ежемесячный платеж.